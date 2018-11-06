Bartın Valisi Sinan Güner, göreve başladı

Bartın'ın yeni Valisi Sinan Güner, düzenlenen karşılama töreni ile göreve başladı.

Cumhurbaşkanlığı tarafından yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü görevinden Bartın Valiliği görevine atanan Sinan Güner, göreve başladı. Vali Güner için Valilik bahçesinde karşılama töremi düzelendi. Törene Garnizon Komutanı Dz. Kd. Alb. Mustafa Çalışkan, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ve Valilik çalışanlarıyla basın mensupları katıldı. Kendisini karşılamaya gelenlerle tek tek tokalaşan Vali Güner daha sonra makamına geçti.

“Ağır bir sorumluluk üstlendim”

Makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Güner, "26 Ekim 2018 tarihli ve 2018/202 sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararları ile Vali olarak atandığım Bartın İlinde 06.11.2018 tarih itibariyle göreve başlamış bulunmaktayım. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin ilk valilerinden biri olarak, yeşilin maviyle buluştuğu, her yönüyle muhteşem güzellikler ihtiva eden Bartın İline atanmaktan ve sizlere hizmet verecek olmaktan dolayı hem gurur ve mutluluk duyuyor hem de ağır bir sorumluluk üstlendiğimi düşünüyorum. Öncelikle benim için bu görevi uygun gören Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımıza saygı ve şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ağırlık vereceği konular

Görevi boyunca ağırlık vereceği konulara değinen Vali Güner, "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminde, Cumhurbaşkanlığı tarafından belirlenen hedef ve amaçlar, yine belirlenen strateji ve projelere bağlı kalınarak gerçekleştirilecektir. Valiliğim süresince, toplumda huzur ve güvenin sağlanması, eğitim ve sağlıkta kalitenin yükseltilmesi, şehit ve gazi ailelerimize, yaşlılarımıza, yardıma muhtaç vatandaşlarımıza, korunmaya muhtaç çocuklarımıza ve engellilerimize sürekli ve kaliteli hizmet sunumu, sosyal hizmet projeleri ile desteklenmesi, halkın yaşam kalitesinin artırılması, toplumsal kalkınmanın ilin güçlü yanları ön plana çıkartılarak sağlanması, kurumlar ve şehrin dinamikleri arasında uyum, en çok üzerinde duracağım, takip edeceğim ve destekleyeceğim konulardır" diye konuştu.

“En iyi hizmeti sunmanın gayretinde olacağım”

Bartın'da birlik içerisinde hizmet üreteceklerini kaydeden Vali Güner, "Görevimizi ifa ederken, bu makamı halkla devlet arasındaki bir köprü görevi olarak kabul edip; adalet, tarafsızlık, hukukun üstünlüğüne saygılı, sevgi ve hoşgörüye dayalı, sivil katılımın olduğu, denetime açık, hesap verilebilir, şeffaf ve en önemlisi vatandaş odaklı evrensel değerleri de dikkate alarak halkımıza en iyi hizmeti sunma aracı olarak kullanma gayreti içerisinde bulunacağım. Başlanmış ve yürütülmekte olan veya planlanmış çalışmaların, yatırım ve projelerin takibini titizlikle yapmaya devam ederken, Bartın'ın eğitim, sosyal ve ekonomik yönden kalkınmasına, kültür ve turizm alanında gelişmesine yönelik çalışmalarımızı Valiliğime bağlı birimler, milletvekillerimiz, siyasetçilerimiz, özel sektör kuruluşları, üniversitemiz, belediyelerimiz, il özel idaremiz, muhtarlarımız, sivil toplum kuruluşları ve tüm vatandaşlarımızla birlikte yapmanın gayreti içerisinde olacağız” şeklinde konuştu.

“İletişimi üst düzeyde tutacağız”

İletişime büyük önem vereceklerini de kaydeden Vali Güner, “Çeşitli toplantılar, ziyaretler, sosyal medya gibi bütün araçları kullanarak, vatandaşlarımızla iletişim ve etkileşimi en üst düzeyde tutacağız. Bu çalışmalarımız sırasında, kamuoyu adına denetim ve bilgilendirme görevini üstlenen basın mensuplarımızla da enformasyon anlamında sürekli yakın ve sıcak bir iletişim içinde olacağız. Bartın'da bugün itibariyle bu onurlu görevi devralırken, Bartın'a hizmet eden tüm önceki Valilerimize şükranlarımı sunuyorum. Görevini büyük bir sorumluluk ile yerine getiren tüm kamu görevlilerimize başarı dileklerimi iletirken, Bartınlı hemşehrilerimi sevgiyle selamlıyorum" ifadesini kullandı.