Bartın Valisinden baraj inşaatında inceleme

Vali Dirim'e incelemeler sırasında Bartın İl özel İdare Genel Sekreteri İbrahim Kayış eşlik etti.

Baraj sahasında incelemelerde bulunan Vali Dirim'e şantiye şefi tarafından Barajın son durumu ile bilgi verildi. İncelemesinde konuşan Vali Dirim, “Kozcağız Beldesi Kavlaklık Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 2013 yılında ihalesi, 2014 yılında saha teslimi yapılarak inşaat çalışmalarına başlanılan Kozcağız Barajı, İlimizi sel riskinden korumak ve sonrasında sulama amaçlı kullanılmak üzere inşa edilmektedir. Baraj gövdesi kil çekirdek zonlu dolgu olarak 1 milyon metreküp malzeme ile doldurularak, temelden yüksekliği 50.50 m, gövde uzunluğu ise 274 metre olarak inşaatı devam etmekte, Baraj kapsamında 5 bin 200 metre uzunluğunda Kozcağız- Kumluca yolu da yapılmakta olup inşaat çalışmaları yüzde 72 seviyesindedir” dedi.