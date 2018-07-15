Bartın’da “15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi” konferansı

Bartın Valiliği ve Bartın Üniversitesi ortaklığında “15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi” Konferansı gerçekleştirildi. Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Bartın Valisi Nusret Dirim, 15 Temmuz gecesinde yaşananların unutulmayacağını kaydederek, “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü dolayısıyla Bartın’da birçok etkinlik gerçekleştiriliyor. Bunlardan en önemlisi Üniversitemizin düzenlediği ‘15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi’ konulu bu konferans. Aramızda çok değerli konuklar bulunuyor. Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmenimiz ve Demokrasi Gazimiz Sabri Gündüz bizleri şereflendirdi. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Hepimiz aslında 15 Temmuz’un canlı tanıklarıyız. 15 Temmuz yaşandığında ben Bartın’daydım. Bartın’da belki çok sert müdahaleler yaşamadık. Ancak yaşadıklarımızı şöyle bir düşündüğümüzde çok karanlık, dramatik ve kötü bir geceydi” dedi.

“Milletimizin Zaferi Tarihe Altın Harflerle Yazıldı”

Vali Dirim, 15 Temmuz gecesinde darbecilere karşı verilen mücadelenin önemine de vurgu yaparak “Ülkemiz 250 şehit verdi. 2 binden fazla gazimiz var. Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla meydanlara can siper hane koşan milletimizin kahramanca direnişi bu hain darbe girişimini püskürttü. Darbe girişimi sonrasında faillerine yönelik mahkemelerdeki yargılamalar hala devam ediyor. Mahkemelere sunulan belgelere bakıldığında kökü geçmişe dayanan ve uluslararası boyutları olan bu işgal girişimini milletimiz, dünya demokrasi tarihine örnek olacak bir şekilde püskürttü. Milletimiz adını dünya demokrasi tarihine altın harflerle yazdırdı. Bu yaşananların canlı tanıkları olarak çocuklarımızı yaşananlardan haberdar etmek durumundayız” diye konuştu.

“Ülkemizde darbeler ve muhtıralar dönemi geride kaldı”

Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç ise 15 Temmuz şehitlerini anarak başladığı konuşmasında, “15 Temmuz demokrasi şehitlerimizi ve gazilerimiz yâd etmek üzere hep beraber 81 ilimizde tek yürek olduk. Türkiye darbeler, muhtıralar dönemini geride bıraktı. Gerekli anayasal düzenlemeleri Milletimiz sayesinde gerçekleştirdik. Halkın direkt yönetimin içinde olduğu ve Cumhuriyetimizi daha da güçlendiren bir sisteme geçmiş olduk. Diğer düzenlemelerle beraber Türkiye 2023’ün lider ülkesi olma yolunda emin adımlarla ilerliyor” ifadelerini kullandı.

“Milletimiz 15 Temmuz’da istiklali ve istikbali için Mücadele verdi”

15 Temmuz’da Türk Milleti olarak destansı bir mücadele verildiğini belirten Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun ise “Bundan 2 yıl önce bir taraftan terörle mücadele ederken, diğer taraftan şer odaklarının ortağı konumunda olan Fetullahçı Terör Örgütü’nün darbe girişimini püskürttük. 15 Temmuz 2016 gecesi, Aziz Milletimizin sokaklara, meydanlara inerek; imanından aldığı güç ve büyük cesaretle bir kez daha istiklali ve istikbali için verdiği destansı mücadeleye şahit olduk. İşte bu nedenle, bugün canı pahasına gözü dönmüş darbecilerle mücadele ederek ebediyete intikal eden 250 şehidimizin hatırasını yâd etmek, gazilerimize gösterdikleri büyük fedakârlıklarına karşı şükranlarımızı sunmak ve kanlı darbe girişimini farklı yönleriyle okumak üzere düzenlenen konferansta bir aradayız. Bu vesileyle başta 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bu milletin istiklali uğrunda canlarını feda etmiş bütün şehitlerimize rahmet diliyor, gazilerimizden ebediyete irtihal edenlere Allah’tan mağfiret, hayatta olanlara acil şifalar temenni ediyorum.” dedi.

“Milletimiz şanlı bir zaferi ve geleceğini kazanmıştır”

Rektör Uzun, 15 Temmuz 2016 gecesinin tarihe bir kahramanlık destanı olarak geçtiğini de ifade ederek, “Bundan iki yıl önce bu topraklarda, tarihe bir kahramanlık destanı olarak yazılan şanlı bir istiklal mücadelesi daha verilmiştir. Türkiye’miz, güzel ülkemiz 15 Temmuz gecesi gizli ve sinsi bir biçimde devlet içinde ve toplumda örgütlenen Fetullahçı Terör Örgütü’nün kanlı darbe girişimiyle bir facianın eşiğinden dönülmüştür. Milli Şairimizin ‘Siper et gövdeni, dursun bu hayâsızca akın’ dediği gibi; Milletimiz de göğsünü siper etti ve bu hayâsızca akını durdurdu. “Ya istiklal, ya ölüm” kararını yüreğinde vermiş bu millet, istiklalinin de istikbalinin de sigortası imanıyla sadece şanlı bir zafer değil, aynı zamanda geleceğini de kazanmıştır” şeklinde konuştu.

‘Demokrasi Gazisi’ Gündüz, 15 Temmuz gecesini anlattı

Ardından geçilen “15 Temmuz İhaneti ve Milletin Zaferi” Konferansında konuşan 15 Temmuz Gazisi Sabri Gündüz, anlattıklarıyla kendisini dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Gündüz, “O gece olayı 23.00 ile 23.30 sularında öğrendim. Evden çıkmam belki 10 dakika sürmüştür. Dini, ırkı, milleti ne olursa olsun bu vatanda bizim yaşama özgürlüğümüz var. Bir hain çıkıp benim yaşama özgürlüğümü elimden alamaz. Eşimle vedalaştım. O zaman kızım daha 15 aylıktı. Ben Cumhurbaşkanımızın talimatını köprüye giderken takside duydum. Askerlerin köprüde kapattığı alana giderken sala okundu. İlk salayı orada duydum. O hainleri gördük ve köprüye girdik ama aramızda bir mesafe bırakmak zorunda kaldık. Çünkü biz köprüye girdiğimiz andan itibaren sürekli bir ateş vardı. Yere bağdaş kurduk oturduk. Ama o mermi yağmuru altında ben vurulursak ayakta vurulalım dedim ve ayağa kalktım. Sonra mermi yağmuru durdu. Biz o mermi yağmuru altında mutlaka bizim vurulmamız gerekiyordu. Ne oldu? Diye düşünmeye başladık. Derken bir genç çıktı ‘Biz ne yaptık ta ateş ediyorsunuz. Yapmayın’ dedi. O hain de çekti silahını ‘Konuşma lan’ dedi ve o gencecik çocuğu vurdu. Benim hayatta unutmadığım an o andır” diye konuştu.

“Ayaksız yaşarım ama vatansız yaşayamam”

Gündüz, 46 ameliyat geçirdikten sonra ayağının kesildiğini anlatarak, “O gece vurulduktan sonra yaşayamam diye düşünüyordum. Sağ olsun biri bana al yıldızlı bayrağımızı getirdi. Kanayan yere bayrağımızı bastım. Çok kan kaybediyordum. Hastaneye götürmüşler. Gözümü açtığımda ‘darbe girişiminin başarıya ulaşmadığını’ öğrendim ve derin bir mutluluk yaşadım. Ailemden haklarını helal etmesini istiyorum. Ancak özür dilemiyorum aileme. Çünkü bir daha olsa bir daha giderim. Allah böyle acı günleri bir daha yaşatmasın milletimize” dedi.

“Bozuk Din adamları devletin temeline dinamit koyabiliyorlar”

Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Dr. İsmail Kapan ise, “15 Temmuz İhaneti ve Derin Kökleri” başlıklı konuşmasını yaptı. Kapan, “Her devrin şartlarında 15 Temmuz gibi ihanetler gerçekleşmiştir. Tarihe meraklı olanlar bunları ayrıntılarıyla bilirler. Türkiye’de ilk darbe 1876’da Sultan Abdülaziz Han’ın tahtan indirilmesidir. Onu tahtan indirenler o günün harbiye kumandanı Süleyman Paşa, arkasındaki genelkurmay başkanı Hüseyin Avni Paşa ve Rüştü Paşa, Mithat Paşa gibi isimlerdir. Sultan Abdülaziz Han’ı tahtan indirmekle bırakmıyorlar, katlediyorlar ve utanmadan bir de intihar süsü veriyorlar. Ama tarih gerçekleri bütün ayrıntılarıyla ifşa ediyor. O gün Sultan Abdülaziz Han’ın indirilmesine fetva verildi. Demek ki her devirde bozuk din adamları olduğu vakit devletin temeline dinamit koyabiliyorlar” ifadelerini kullandı.

“Terör örgütlerinin arkasındaki güçleri teşhis etmek lazım”

Kapan, terör örgütleri arkasındaki güçlere de işaret ederek, “Dünyada emperyalist güçler var. Üzerinde güneş batmayan devlet İngilizler hala sömürgelerini devam ettiriyor. Üzerinde güneş batmaması durumu ortadan kalkmış olsa da hala başta ABD’yi kullanmak üzere siyaset dengelerini kurabiliyorlar. Son olarak biliyorsunuz Amerika’yı Irak’ı işgal etmeye ikna ettiler. Dolayısıyla terör örgütlerinin arkasındaki güçleri tam olarak teşhis etmedikten sonra, onları ciddi bir şekilde takip etmedikten sonra 15 Temmuz’da olduğu gibi bu ajanların içimize sızmasını önleyemeyiz.” dedi.

Konferans Kapan ve Gündüz’e günün anısına hazırlanan hediyelerin verilmesinin ardından son buldu. Bartın Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Murat Sarı tarafından hazırlanan gazi Sabri Gündüz ‘ün karakalem çalışması ise büyük alkış aldı.

Etkinlik sonrası katılımcılar “Bartın Üniversitesi Öğrencilerinden 15 Temmuz Şehitleri Resim Sergisi”ni gezdi. Sergide 15 Temmuz’da hayatını kaybeden şehitlerin karakalem, yağlı boya ve afiş olarak hazırlanmış 50 resmi yer aldı.