Bartın'da 22'nci muhtarlar toplantısı Kurucaşile'de yapıldı

Muhtarlar Toplantısını gerçekleştirdi.

Kurucaşile Spor Tesislerinde yapılan toplantıda Kurucaşile Kaymakam V. Burak Bozkurt Gürses, Kurucaşile Belediye Başkanı Mehmet Zihni Sayın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İlçe Jandarma Komutanı Haydar Karabağ, İlçe Emniyet Amiri Hayati Taş, İdare ve Denetim Müdürü Ali Taşcı, DSİ 233. Şube Müdür V. Ebru Akar, Enerjisa Operasyon Müdürü Ali Fuat Aslan, İlçe Yazı İşleri Müdürü Mehmet Şenol, İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Mustafa Ergün, İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdür V. Hilal Yıldırım, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Akdoğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ersin Güler, İlçe Sağlık Müdürü İsmail Yılmaz hazır bulundu.

Vali Dirim, muhtarların sorun, talep ve isteklerini dinleyerek ilgili kurum tarafından, taleplerin ivedilikle değerlendirilerek muhtarlara yardımcı olunması talimatını verdi.