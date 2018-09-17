Bartın'da 30 bin 500 öğrenci için ilk ders zili çaldı

Üç aylık tatilin ardından binlerce öğrenci için yeni eğitim-öğretim yılının ilk ders zili çaldı. Bartın'da Merkez İlçede 25 bin 843, Ulus'ta 2 bin 156, Amasra'da bin 848 ve Kurucaşile'de 700 olmak üzere il genelinde toplam 30 bin 547 öğrenci ders başı yaptı.

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başlaması dolayısıyla Bartın Merkez TOKİ İlkokulu ve Ortaokulu'nda tören düzenlendi. Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Müdürleri, STK temsilcileri, öğretmenler ve öğrencilerin katıldığı törende okula yeni başlayan minik öğrencilerin oldukça heyecanlı oldukları görüldü.

Eğitimin sadece ders başarısı olarak görülmemesi gerektiğine vurgu yapan Bartın Valisi Nusret Dirim törende yaptığı konuşmada, “Öğrencilerimiz biran önce sınıflarına girmek için sabırsızlanıyor. Eğitim ülkemizin çağdaş uygarlık yolunda sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için en önemli vazgeçilmez ihtiyacımız. Bu konuda ne kadar mesai harcasak azdır. Öğretmenlerimiz büyük bir fedakarlık içerisinde mesai yapıyorlar. Okullarımızın geçen yıl ki başarısıyla ilgili bilgileri eğitimcilerimizle birlikte değerlendiriyoruz. Özellikle üniversite seviyesinde okullarımızın küçümsenemeyecek bir başarısı var. Tabi ki bunun daha ötesine ulaşmamız için velilerimizin de katkısıyla çalışmamız gayret göstermemiz gerekiyor. Eğitim sadece ders başarısı olarak görülmemeli. Eğitim çocuklarımızı geleceğe iyi insanlar olarak hazırlama amacı gütmeli. Çocuklarımızı kendi milli ve manevi değerlerimizle yoğurarak iyi insanlar olarak kendileriyle barışık özgüvenleri yüksek sevgi dolu bireyler şekilde geleceğe hazırlamamız gerekiyor. Bu anlamda öğretmenlerimizin yüreklerini ortaya koyması mesailerini hiç çekinmeden öğrencilerimizin her biri için harcaması gerekiyor. Öğrencilerimizin güzel bir eğitim-öğretim yılı geçirmesini diliyorum. Bu okulumuzu da başarısından dolayı tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların sonrasında minik öğrencilerin folklor gösterileri sergilenerek şiirler okundu. Törende 4. sınıf öğrencileri okula yeni başlayan öğrencilere çiçek takdim ederken daha sonra ise program müzik dinletisi ile devam etti.

Tören programının ardından Bartın Valisi Nusret Dirim ve protokol üyeleri sınıflardaki öğrencileri ziyaret etti.