Bartın'da 31. Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlandı

Bartın'da 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan 31. Ahilik Haftası kutlamaları kapsamında Bartın Valisi Nusret Dirim, esnaf ve sanatkarlar meslek odaları temsilcilerini kabul etti.

Bartın Valisi Nusret Dirim, 17-23 Eylül tarihlerini kapsayan 31. Ahilik Haftası kapsamında esnaf ve sanatkarlar meslek odaları temsilcilerini kabul etti.

Valilik Çeşm-i Cihan Toplantı salonunda gerçekleşen programda İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Ticaret İl Müdür V. Serpil Yüzlü, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Balık, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sinan Amasralı, esnaf ve sanatkar meslek odaları yöneticileri hazır bulundu.

Ahilik kültürünün önemine dikkat çekerek ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Vali Dirim, meslek odaları temsilcilerinden oda faaliyetleri hakkında bilgi aldı. Vali Dirim tarafından “İlin Ahisi” seçilen oto döşemeci Turhan Topaloğlu ile “İlin Kalfası” seçilen oto tamircisi Umut Akyol ve “İlin Çırağı” seçilen ahşap tekne imalatçısı Mustafa Sankaya'ya plaketleri verildi. Program, Ticaret İl Müdür V. Serpil Yüzlü'nün Ahilik Haftası etkinlikleri hakkında bilgi vermesinin ardından toplu fotoğraf çekimi ile sona erdi.