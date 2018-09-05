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05 Eylül 2018 12:53

Bartın’da emniyet kemeri kontrolleri sıklaştırıldı

Bartın’da İçişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan 100 günlük eylem planı kapsamında 1 Eylül’den itibaren yapılan emniyet kemeri uygulamasında, 1647 araç denetlenirken, 186 sürücüye 20 bin 88 lira para cezası uygulandı.

Bartın’da emniyet kemeri kontrolleri sıklaştırıldı

05 Eylül 2018 12:53


Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verildi. Başlayan çalışmalarda bu zamana kadar 1647 araç denetlendi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 186 sürücüye toplamda 20 bin 86 lira ceza uygulaması yapıldı. Denetimlerde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatan broşürlerde dağıtıldı. Emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için başlayan çalışmaların süreceği belirtildi.




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