Bartın’da emniyet kemeri kontrolleri sıklaştırıldı

Bartın’da İl Emniyet Müdürlüğü tarafından İçişleri Bakanlığı’nın 100 günlük eylem planı kapsamında emniyet kemeri kontrollerine ağırlık verildi. Başlayan çalışmalarda bu zamana kadar 1647 araç denetlendi. Denetimlerde emniyet kemeri kullanmadığı tespit edilen 186 sürücüye toplamda 20 bin 86 lira ceza uygulaması yapıldı. Denetimlerde durdurulan araç sürücülerine emniyet kemerinin önemini anlatan broşürlerde dağıtıldı. Emniyet kemerinin kullanımının yaygınlaştırılması için başlayan çalışmaların süreceği belirtildi.