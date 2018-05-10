Bartın’da Engelliler Haftası etkinlikleri

10-16 Mayıs Engelliler Haftası dolayısıyla Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi ile Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği (BOED-DER) tarafından düzenlenen yürüyüşe Bartın Valisi Yardımcısı Erkan Kalender, Belediye Başkanı Cemal Akın, AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, MHP Kadın Kolları Başkanı Nuran Akmaz, Bartın Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mahmut Şahin, Bartın Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, BOED-DER Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün, Engelliler konusunda farkındalık oluşturmak için Yukarı Çarşı Atatürk Anıtı önünde başlayan yürüyüş Cumhuriyet Meydanı’nda sona erdi.

Tüm topluma engellerin kaldırılması için duyarlı olmaları çağrısında bulunan Türkiye Sakatlar Derneği Bartın Şubesi Başkanı Ferit Kurulan, engellilerin içinde bulunduğu sorunlara yetkililerin çözüm bulmalarını isteyerek şunları söyledi:

“Ülkemiz zorlu bir dönemden geçiyor. Engelliler bir yandan yeni haklar ya da olanaklar kazanırken bir yandan da yeni sorunlarla veya uygulamada karşılaşılan sorunlarla yüz yüze bırakılıyor. Engelliler Haftası başlarken engellilerin içinde bulunduğu sorunları kamuoyu ile paylaşmak ve yetkililerden çözüm bulmalarını istiyoruz. Son yıllarda yapılan engellere yönelik olumlu çalışmaları taktirle karşıladığımızı ancak yeterli olmadığı konusunda bir kez daha sesimizin duyulmasını istiyoruz. 2005 yılında yürürlüğe giren 5378 sayılı Yasa’ya göre kamuya açık alan, bina ve ulaşım araçlarının başta engelliler olmak üzere herkes için erişilebilir olmasının sağlanması gerekiyordu. Ancak sürelere uyulmadı, defalarca süre ertelemesi yapıldı. Ve artık yasanın gereklerini yerine getirilmesi neredeyse unutuldu.

“Engelliler istihdam konusunda da unutuldu”

Çeşitli defalar ilan edilen istihdam seferberliklerine rağmen engellilerin hem özel sektörde hem de kamuda en azından yasa ile konulmuş kotalar oranında istihdam edilmesi gerekiyordu, engelliler istihdam konusunda da unutuldu. Yükümlülüklerine yerine getirmeyenler hakkında cezai işlem yapılmadı. Oysa SGK verileri üzerinden bile bunun kontrolünü yapmak mümkündü. İstihdam edilen engelliler de ne yazık ki yine raporlarına ve bilgi-becerilerine göre çalıştırılmadı, işyerlerinde ayrımcılığa maruz kalmalarına zemin hazırlandı. Engellilerin haklarından yararlanmaları için gerekli olan sağlık kurulu raporlarına ilişkin yapılan mevzuat değişiklikleri her seferinde daha fazla engellinin eğitim, istihdam başta olmak üzere haklarından mahrum olmasına neden oldu. Defalarca uyarmamıza rağmen evde bakım yardımı mevzuatı değiştirilmedi, toplam gelir üzerinden yapılan hesaplarla binlerce aile evde bakmakta oldukları engelli bireylerine yardım alamaz oldu. Başkalarının yardımına muhtaç duruma düşürüldü.

Bartın Otizmli ve Engelliler Destek Eğitim Dayanışma Derneği (BOED-DER) Yönetim Kurulu Başkanı Berna Şengün:ülke nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelli bireylerimizin eşit yaşam hakkı, eğitim, sağlık, istihdam, bakım ve sosyal hayata katılımında ilerlemeler kaydedilmekle beraber 13 yıl geçmesine rağmen hedeflenen noktaya gelinemediğini belirterek “10-16 Mayıs Engelliler Haftası ülkemizde engelli bireylerin ve ailelerinin sorunlarının ve uzun yıllardan beri sürmekte olan hak mücadelesinin görünür kılınması, engelli bireylerin toplumsal yaşamda karşılaştıkları sorunların ve verdikleri mücadelenin toplum tarafından fark edilmesi açısından çok değerli bulmaktayız. Engellilerin temel hak ve özgürlüklerinden faydalanmasını teşvik ve temin ederek toplumsal hayatta diğer bireylerde eşit koşullarda tam etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması için gerekli düzenlemelerin yapıldığı 5378 sayılı kanun 2005 yılında yürürlüğe girmiştir. Ülke nüfusunun yüzde 12’sini oluşturan engelli bireylerimizin eşit yaşam hakkı, eğitim, sağlık, istihdam, bakım ve sosyal hayata katılımında ilerlemeler kaydedilmekle beraber 13 yıl geçmesine rağmen hedeflenen noktaya gelinememiştir. dedi.