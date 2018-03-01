Bartın’da fırtına ve kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor

Amasra - Bartın arası Eski Yol üzerinde bulunan Kuş kayası ve Radar tepe de şiddetli kar yağışı nedeniyle ulaşım durma noktasına geldi. Araçlarında kar lastiği olmayan sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araç sürücüleri ise araçlarında kar lastiği olmamasından dolayı araçlarını yol kenarına çekip araç içerisinde beklemeye başladı.

Kar yağışı fırtına nedeniyle yer yer görüş mesafesini düşürürken, araçlarında kar lastiği olan sürücülerin ise ulaşımda zorluk çekmedikleri gözlendi. Kar yağışının şiddetini arttırarak devam etmesi durumunda hazır bekletilen karayolları ekiplerinin karla mücadele çalışması başlatacağı öğrenildi.