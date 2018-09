Bartın'da Gaziler Günü kutlaması

Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü törenle kutlandı.

Bartın'da 19 Eylül Gaziler Günü etkinliklerle kutlandı. Etkinlik kapsamında ilk olarak Bartın Valiliği Atatürk Anıtı'nın önünde tören gerçekleştirildi. Törende Bartın Vali Yardımcısı Erkan Kalender, Bartın Garnizon Komutanı Deniz Piyade Albay Hakan Metinkişi, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın ve Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok tarafından çelenk sunumları yapıldı. Hemen ardından ise saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile birlikte bayrağımız göndere çekildi.

Bartın Şehit Aileleri ve Gazileri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ekrem Altunok “Vatanını, milletini, hürriyetini ve bağımsızlığını her türlü gücün üzerinde tutan Türk milleti, tarihte daima bağımsızlığı, özgürlüğü ve hür yaşama amacı için mücadele etti. Bu uğurda kahraman Türk milletinin birçok ferdi şehitlik mertebesine, birçoğu da gazilik ünvanına kavuştu. Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından 19 Eylül 1921'de Cumhuriyetin kurucusu olan Mustafa Kemal Atatürk'e Gazi ünvanı verildiği gün, her yıl Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Aziz vatanımızı canı pahasına koruyan, bu uğurda hiç bir fedekarlıktan kaçınmayan şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. Şehit ve gazi mertebelerine ulaşabilmek bu ülke ve millet için en büyük, en yüce makamlardan bir tanesidir. Her yanı şehit ve gazilerimizin kanlarıyla sulanmış olan bu güzel vatan, onu korumak için her türlü mücadeleyi veren şehit ve gazilerimizin bizlere en büyük armağanıdır. Birlik ve beraberliğimizin oluşmasında büyük bir payı olan şehit ve gazilerimizin bizlere emanet ettiği bu vatanı bizlerde canımız, kanımız pahasına koruyacak, bu bayrağı şanı ve şerefiyle ilelebet göklerde dalgalandıracağız” dedi.

Garnizon Komutanlığında görevli Deniz Binbaşı Fatih Bursalı ise, “Ordu millet anlayışını gösteren en önemli unsurlardan bir tanesi de, başka hiçbir ulusta olmayan, Şehitlik ve Gazilik anlayışıdır. Hiçbir şahşi menfaat gözetmeden, milli ve manevi değerleri yüceltmek, vatan topraklarını müdafaa etmek uğruna; milletin şeref ve namusunu korumak için, düşmanla savaşan, ölürsem şehit, sağ kalırsam gazi olurum anlayışı, her türlü imkansızlıklar içinde dahi, inanılmaz fedekarlıkların yapılmasını sağlamıştır. Gençlerimizin vatan savunması için askere giderken, anneleri tarafından ellerine kına yakılmaktadır. Bir kurbanlık koça, bir evlenen genç kıza kına yakan Türk anası bir de vatan hizmetine gönderdiği Mehmetçiğe “Vatana Kurban Olsun” diye kına yakmaktadır. Böyle bir olay dünyanın hiçbir milletinde ve ordusunda yoktur. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk milletin bağrından çıkan Mehmetçiğe Çanakkale'de “Ben size saldırmayı emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman zarfında yerimize başka kuvvetler gelir” emrini vermiş, bu emir şehitliği en yüksek mertebe kabul eden, Mehmetçik tarafından tereddütsüz yerine getirilerek istiklal ve cumhuriyete ulaşmıştır. Kahraman Gazilerimiz: Şu anda bulunduğumuz coğrafyada yaşıyorsak bunu şehitlerimize ve siz gazilerimize borçlu olduğumuzun bilincindeyiz. Yüce Türk milleti ve onun ayrılmaz bir parçası olan Türk Silahlı Kuvvetleri sizlere olan vefa borcunu hiçbir zaman unutmayacaktır” diye konuştu.