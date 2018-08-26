Bartın’da güreş müsabakalarına yoğun ilgi

Bartın Merkez ilçesine bağlı Yanaz köyünde her yıl Kurban Bayramı’nın ardından geleneksel olarak düzenlenen Karakucak Yağlı Güreşleri, bu yıl da vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Yanaz Köyü Muhtarlığı tarafından düzenlenen güreşlerde 100’e yakın pehlivan kıyasıya mücadele etti. Müsabakaları Bartın Belediyesi tarafından görevlendirilen hakemler yönetirken, Baş pehlivanlık için güreşen 57 yaşındaki Cavit Yetim ile 17 yaşındaki Mert Gülbay arasında geçen zorlu mücadelelerin sonunda başpehlivan 17 yaşında Mert Gülbay oldu.

Ayrıca güreşlerde başaltı birincisi Tekin Aslantin, büyük orta boy birincisi Emre Kural, küçük orta boy birincisi Faruk Pilavcı, deste birincisi Yasin Gülbay, minik birincisi Batı Salim Karabağ ve sembol minik birincisi de Yiğitay Bilgin oldu. Güreşlerin sonunda dereceye girenlere para ödülü verildi.