Bartın’da hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Valilik Binası önünde düzenlenen uğurlama törenine Vali Nusret Dirim, Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, İl Müftülüğü Hac Bürosu görevlileri, müftülük personeli ile hacca gidecek vatandaşların yakınları katıldı.

Uğurlama töreni Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Programın açılış konuşması İl Müftüsü Mahmut Gündüz tarafından yapıldı.

Vali Dirim uğurlama töreninde yaptığı konuşmasında, “Diyanet İşleri Başkanlığı’nın organizasyonuyla hacca gidecek olan hacı adaylarımızı kutsal yolculuklarına uğurlamak üzere bir aradayız. 200 civarında hacı adayımız var.Sağlıkla gitsinsinler. Sağlıklı bir şekilde ülkemize dönsünler. Gittikleri kutsal topraklarda çok duygulu anlar yaşayacaklar. O mekanlarda ülkemizi unutmasınlar. Ülkemizin geleceği için dua etmeyi ihmal etmeyin” dedi.

Vali Dirim, “Bugün güçlü bir şekilde bugün ayaklarımızı yere basacağımız bir vatanımız olmazsa sağlıklı bir şekilde ibadetlerimizide yapamayız. Peygamber Efendimizin kabrini ziyaret ettiğinizde bizim de selamımızı iletmenizi sizden rica ediyoruz.Ben hepinizi Allah’a emanet ediyorum. Yolculuğunuz mübarek olsun. Hayırlı yolculuklar. Güle güle gidin. Güle güle gelin inşallah. Yolunuz açık olsun” diye konuştu.

Daha sonra İl Müftü Yardımcısı Hulusi Güner tarafından yapılan duanın ardından duygu dolu anların yaşandığı uğurlama töreninde, iki grup halinde 13 Ağustos’ta yola çıkan 110 kişiden oluşan hacı adaylarının 16 Eylül’de yurda dönmesi bekleniyor.