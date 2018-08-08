Bartın’da iş kazası: 1 ölü

Kazada 1 işçi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Bartın Teke Haliller köyünde bulunan beton parke üretim fabrikasında meydana geldi. İş yerinde çalıştığı sırada beton parke makinasına sıkışan 60 yaşındaki Mehmet Özel’in hayatını kaybettiği öğrenildi. Olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahilin ardından işçinin hayatını kaybettiği belirtildi. Savcının olay yerinde incelemesinin ardından cenaze otopsi yapılmak üzere Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı