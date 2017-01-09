Bartın’da kadın kaçırma olayına savcılıktan jet iddianame

Bartın’da geçen hafta yaşanan kadın kaçırma olayında yakalanan şahıslar hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianame mahkemeye sunuldu. 3 sanık hakkında Bartın 1. Asliye Ceza Mahkemesine TCK’nın 109’uncu maddesi uyarında ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 7 ila 15 yıl arasında ceza istemiyle dava açıldı.

Bartın’da 4 Ocak tarihinde meydana gelen olayda Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Ortaokulu önüne park edilen araçtaki 3 kişi, bir süre sonra otomobilden inerek beklemeye başladı. Aracının yanında durdurduğu kadınla konuşan şahıs, bir süre sonra kadını zor kullanarak arabaya bindirmeye çalıştı. Öncesinde ise birlikte anlaştığı 2 arkadaşını yol ayrımlarına konuşlandıran şahıs, kadını zorla arabaya bindirdiği esnada diğer şahıslar da otomobile koştu. Bu esnada kadını zorla otomobile bindiren şahıslar olay yerinden hızla uzaklaştı.

Durumu polise bildiren görgü tanıkları sayesinde zanlılar, Çatmaca mevkiinde durdurulan araçta yakalandı. Olayın ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakılan zanlılarla ilgili Bartın Cumhuriyet Savcılığı’ndan jet hamle geldi. Olayla ilgili olarak soruşturmayı kısa sürede tamamlayan savcılık iddianameyi hazırlayarak 1. Asliye Ceza Mahkemesine davanın açılmasını sağladı. Olayda zanlı olarak yer alan H.O., E.O. ve C.E. mahkemede 109/2b, 3b maddeleri uyarınca ’kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından 7 yıl ile 15 yıl arasında ceza istemiyle yargılanacak.