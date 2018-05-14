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14 Mayıs 2018 13:06

Bartın’da ’Kadına şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamının artırılması" çalıştayı

Bartın İl Jandarma Komutanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürülüğü ve Bartın TSO işbirliğiyle Anneler Günü dolayısıyla “Kadına Şiddetin Önlenmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması”konulu çalıştay düzenlediBartın TSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Bartın Valisi Nusret Dirim’in eşi Burcu Dirim, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve çok sayıda kadın katıldı.

Bartın’da ’Kadına şiddetin önlenmesi ve kadın istihdamının artırılması

14 Mayıs 2018 13:06

Bartın İl Jandarma Komutanlığı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürülüğü ve Bartın TSO işbirliğiyle Anneler Günü dolayısıyla “Kadına Şiddetin Önlenmesi ve Kadın İstihdamının Artırılması”konulu çalıştay düzenledi


Bartın TSO Toplantı Salonunda gerçekleştirilen çalıştaya Bartın Valisi Nusret Dirim’in eşi Burcu Dirim, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik, İl Jandarma Komutanlığı personeli ve çok sayıda kadın katıldı. Düzenlenen çalıştayda ilk olarak Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Bartın Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü Osman Bahadır Kalecik tarafından “Kadın İstihdamının Artırılması” konulu sunum yapıldı. Ardından Şiddet Önleme Merkezi Müdürü Vekili Ayla Ünal tarafından 6284 Sayılı Aile Düzeninin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun” hakkında sunum yapıldı. Akabinde ise J.Asb. Kd. Çvş. Hatice Yalçın tarafından “6284 Sayılı Kanun Kapsamında Jandarmanın Görev Yetkileri” konulu sunum yapıldı.


Çalıştayda son olarak ise Bartın Valisi Nusret Dirim’in eşi Burcu Dirim’e çiçek takdim edildi. Düzenlenen program ikram ve açılan stantların gezilmesi ile sona erdi.




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