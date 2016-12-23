Bartın’da Kasım ayında 334 konut satıldı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Bartın’da Kasım ayında 334 konut satışı yapıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2016 yılı Kasım ayı ’Konut Satış İstatistiklerini açıkladı. Açıklanan rakamlara göre Türkiye genelinde konut satışları 2016 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,1 oranında artarak 132 bin 655 oldu. Konut satışlarında, İstanbul 22 bin 499 konut satışı ve yüzde 17 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 15 bin 302 konut satışı ve yüzde 11,5 pay ile Ankara, 7 bin 891 konut satışı ve yüzde 5,9 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 5 konut ile Hakkari, 44 konut ile Ardahan ve 49 konut ile Şırnak oldu. Bartın’da ise Kasım ayındaki konut satışları bir önceki yıla göre yüzde 61 artarak 204’ten 334’e yükseldi. Yapılan satışların 194’ünü ilk satış, 140’ını ise ikinci el satışlar oluşturdu.