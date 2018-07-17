Bartın’da manda yetiştiriciliğine ilgi arttı

792 olan manda sayısı 4 bin 116’ya yükseldi.

Bartın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Abdulsetter Bayram, Ulus İlçesi Yukarıdere Köyünde "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesinden" faydalanan manda yetiştiricisi Baskın Mısırlıoğlu’nun "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesine" yapmış olduğu başvuru sonrası inceleme ziyaretinde bulundu.

“Manda sayısı artırılıyor”

Ziyaretinde konuşan Bayram, "Bakanlığımızca Damızlık manda yetiştiriciliği yapan modern büyükbaş hayvancılık işletmelerinin kurulması, ülkenin damızlık manda ihtiyacının karşılanması, son yıllarda azalan manda sayısının artırılması, et ve süt üretiminde verimlilik ile kalitenin artırılması, kırsal alanlarda istihdamın geliştirilmesini sağlayacak yatırımların desteklenmesi amacıyla 2018 yılında İstanbul, Bartın ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak olan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliklerine üye olan gerçek ve tüzel kişi üreticilerin yapacakları, 150 baş kapasiteye sahip, damızlık manda düve üretimi ve ticari gebe manda satışı için yeni işletme kurulması veya mevcut işletmelerin kapasitelerinin 150 baş olacak şekilde artırılması ve bu işletmelerin rehabilitasyon yatırımlarını kapsamaktadır. Yeni inşaat yapımı veya kapasite artırımı/rehabilitasyonu, damızlık dişi manda ve manda boğası alımı ile makine-ekipman temini desteklenmesi yatırımlarına yüzde 50 oranında hibe desteği uygulanacaktır. 2015 yılında "Halk Elinde Anadolu Mandasının Islahı Projesi" ile 9 Anaç Manda sayısını 18’e, 15 olan manda varlığını ise 49 başa çıkaran Baskın Mısırlıoğlu, başvuruda bulunduğu "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi Projesi" ile de bu sayıyı daha yukarılara çıkarmayı hedefliyor" dedi.

“Projeler hızlı bir gelişme yaşattı”

Bartın’ı manda yetiştiriciliğinde daha da ileriye götürmek istediklerini kaydeden Bayram, “Bayram, "2013 yılı başında 1.792 olan manda sayısının 2018 yılı itibariyle 4.116 başa yükseldiği İlimizde Manda Yetiştiriciliğine olan ilgi arttı. İl Müdürlüğü ve Damızlık Manda Yetiştiricileri Birliği ile beraber uygulanan projelerle manda yetiştiriciliğinde hızlı bir şekilde gelişim oldu. Bakanlığımızca uygulanan proje ve desteklemelerle İlimiz manda yetiştiriciliğini daha ileriye götürmek için çaba sarf ediyoruz. İstanbul, Şanlıurfa ve İlimizde uygulanacak olan "Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliği Projesi"nin Bakanlığımızca desteklenmesinden dolayı son derece memnunuz. Bu proje tamamlandığında hem ilimizin hem de çevre illerinin ve hatta Türkiye’nin değişik illerinin manda yetiştiriciliğine katkı sağlayacağına inanıyoruz. İl Müdürlüğü olarak gerek teknik ve gerekse desteklemelerle katkı sağlamaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.