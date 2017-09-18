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18 Eylül 2017 11:52

Bartın’da öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

Bartın’da bir öğrenci servisinin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 öğrenci yaralandı.

Bartın’da öğrenci servisi devrildi: 6 yaralı

18 Eylül 2017 11:52


Edinilen bilgilere göre, Bartın’ın Kozcağız beldesi İbrahim Mahallesi’nden öğrencileri taşıyan 34 KE 3059 plakalı servisin S.Ö. isimli sürücüsü, öğrencileri okula götürdüğü sırada rampadan aşağı inerken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Devrilen öğrenci servisini gören vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine kısa sürede gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan 6 öğrenciye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından Bartın Kadın Doğum ve Çocuk Hastanesine götürerek tedavi altına aldı.


Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.




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