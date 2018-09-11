Bartın'da okul güvenliği toplantısı yapıldı

Bartın'da 2018-2019 eğitim öğretim yılında alınacak tedbirlerin görüşüldüğü Okullarda Güvenli Eğitim Toplantısı Vali Nusret Dirim başkanlığında yapıldı.

Kültür Merkezinde düzenlenen toplantıya, Ulus Kaymakamı Recep Hasar, Kurucaşile Kaymakam V. Burak Bozkurt Gürses, İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Kemal Ünal, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb.Gökmen Gücüyen, İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Demir, daire amirleri, okul müdürleri, muhtarlar ve okul aile birliği başkanları katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlayan bilgilendirme toplantısında ilk olarak İl Emniyet Müdürlüğü 3. Sınıf Emniyet Müdürü Oğuz Tüzün ve İl Jandarma Komutan V. J. Alb. Kemal Ünal tarafından yapılan sunumlar ile devam etti.

Toplantıda konuşan Vali Nusret Dirim, “Çocuklarımızın daha iyi bir geleceğe hazırlanması için sağlıklı bir şekilde el birliğiyle çalışmalıyız. Okullarda güvenlik sadece emniyet ve asayiş konusu değil, bunun bir çok kolları var. Çeşitli kuruluşların, ailelerin sahiplenmesi gereken yönleri var. Bu konularda müşterek olarak çalışmamız gerekiyor. Okullarımızda özellikle öğrenci yoğunluğu olan riski yüksek okullarımızda özel güvenlik görevlisi görevlendirdik. Bu yılda devam edeceğiz. Özel güvenlik görevlisi uygulanmasını geliştirerek ve daha da artırarak devam edecek. Okullarımızın iç güvenliği de son derece önemli. Okullarımızın kendi iç güvenliği Okul Müdürlerimiz sağlıyor. Okul Müdürlerimiz okul yöneticileriyle birlikte müdürü yardımcıları ve okul aile birliği ile birlikte iş birliği içerisinde güvenliği sağlamaya yönelik gerekli tedbirleri almak durumunda. Hemen hemen tüm okullarımızda özellikle gittiğim okullarda kamera sistemlerinin olduğunu görüyoruz. Eğer eksiği var ise okullarımızın kamera sistemlerini biraz daha güçlendirilerek şehrin güvenlik kamera sistemlerine entegre olacak şekilde emniyetimizle de bunu paylaşırsanız daha nitelikli kameralarla teknik donanımla çalışılarak iyi bir seviyeye getirebiliriz. Okul çevresi ile ilgili çok iyi bir seviyeye geldiğimizi memnuniyetle ifade etmek istiyorum. Güvenliğimizin görünürlüğünün üst seviyeye çıkarılması ile birlikte bunun sonucu olarak okul çevresinde yuvalanan suç örgütleri, çete yapıları öğrencileri istismar etmeye yönelik kötü alışkanlıklara yönelik oluşumların okul çevresinde uzaklaştırıldığını görüyoruz. Bu konularda özellikle velilerimizin bilgi akışını sağlıklı bir şekilde yapmaları son derece önemli. Bir ihbar hattı oluşturuluyor. Bu ihbar hattına görüntü atabilirsiniz. Mesaj atabilirsiniz. Arkadaşlarımız en kısa süre içerinde değerlendireceklerdir. Asıl yoğunlaşmamız gereken bir diğer konu Bartın'daki eğitimin kalitesi. Ben bu dönemde ilk bine giren öğrencilerimizi ödüllendirmeyi düşünüyorum. İlk bin, ikibin, onbine kadar Bartın ölçeğindeki bir ilde önemli saymamız gereken bir başarıdır. Yıllar içinde bunu tekrarlayalım. Çünkü başarıyı fark ederseniz başarı gelişir. Katıldığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum.” dedi.

Toplantı görüş ve temennilerin ardından sona erdi.