Diğer
Kategoriler
23 Ağustos 2018 15:07

Bartın’da ormanlık alanda yangın çıktı

Bartın’da ormanlık alanda yangın çıktı.

Bartın’da ormanlık alanda yangın çıktı

23 Ağustos 2018 15:07

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.


Edinilen bilgiye göre, Bartın merkeze bağlı Akağaç köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören köy sakinleri durumu 177 orman yangını ihbar hattına ve belediyenin itfaiyesine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edilirken, ekiplerin coğrafi zorluklar nedeniyle güçlükle ilerleyebildiği öğrenildi. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri de yangına havadan müdahalesini sürdürüyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cuma
    Az Bulutlu
    32°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    29°C
  • Pazartesi
    Parçalı Bulutlu
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç