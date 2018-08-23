Bartın’da ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne ait yangın söndürme helikopteri de sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, Bartın merkeze bağlı Akağaç köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları gören köy sakinleri durumu 177 orman yangını ihbar hattına ve belediyenin itfaiyesine bildirdi. Bölgeye itfaiye ekipleri ve arazözler sevk edilirken, ekiplerin coğrafi zorluklar nedeniyle güçlükle ilerleyebildiği öğrenildi. Öte yandan Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı yangın söndürme helikopteri de yangına havadan müdahalesini sürdürüyor.