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27 Haziran 2018 11:08

Bartın’da oylar yeniden sayılmaya başladı

Bartın’da AK Parti’nin itirazı üzerine geçersiz olarak kayıtlara geçen oyların yeniden sayımına başlandı.

Bartın’da oylar yeniden sayılmaya başladı

27 Haziran 2018 11:08


24 Haziran 2018 günü yapılan seçimler sonucunda 5 bin 700 oyun geçersiz sayılması ve 2 bin 500 civarında oy ile CHP’nin 1 milletvekili kazanması sonra AK Parti Bartın İl Başkanlığı geçersiz oyların yeniden sayılması için itirazda bulunmuştu. Talebi değerlendiren Merkez İlçe Seçim Kurulu, örnek alınan bir sandıkta geçersiz sayılan 20 oydan 5’inin AK Parti lehine değişmesi üzerine oyların yeniden sayılmasına karar verdi. Bunun üzerine bugün sabah Bartın İMKB Ortaokulu salonunda seçim kurulu ve parti temsilcileri gözetiminde yeniden sayılmaya başladı. 24 Haziran’da gerçekleşen Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimlerinin resmi olmayan sonuçlarına göre AK Parti 1, CHP 1 milletvekili çıkarmıştı.




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