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04 Temmuz 2018 19:50

Bartın’da polis suça geçit vermiyor

Bartın’da polis ekiplerince yapılan operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 5 şüpheli yakalanarak cezaevine gönderildi.

Bartın’da polis suça geçit vermiyor

04 Temmuz 2018 19:50


Bartın’da aranan ve yakalanamayan şahıslara yönelik olarak yapılan operasyonlarda dolandırıcılık, ölüm ve yaralanmaya neden olma, cezaevi firarisi, karşılıksız çek keşidecisi ve yaralama suçlarından 5 şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca kumar uygulaması kapsamında faaliyet gösteren kahvehane, kıraathane, dernek, kooperatif adı altında işletilen yerlere yönelik yapılan çalışmalarda 4 iş yerinde kumar oynandığı tespit edildi. İş yeri sahipleri hakkında kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçundan işlem yapıldı. İşyerinde bulunan 25 şahsa 5 bin 256 TL para cezası uygulandı. Ayrıca iş yerlerinde yakalanması olan 2 şahıs yakalanarak gerekli tahkikatlara başlandı.


Bartın Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalar kapsamında ikametlerinde fuhuş yapan kadınların tespitleri ile birlikte gerekli işlemler yapıldı. Tespit edilen yerlerle alakalı alınan zührevi hastalıklar ve fuhuş komisyonu kararına istinaden 6 ikamet mühürlenerek fuhuş yapan kadınlar men edildi.




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