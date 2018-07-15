Bartın’da şehitlik ziyareti

Duygulu anların yaşandığı programa Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Bartın İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Yavuz Selim Kapancı, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun, Ak Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, İl Müftüsü Mahmut Gündüz, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Feridun Güler, PTT Başmüdürü Halit Taşpınar, Orman İşletme Müdürü Selahattin Yanık, İl Sağlık Müdürü Dr. Dursun Koç, şehit yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Program, Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Bartın Müftüsü Mahmut Gündüz’ün dua etmesinin ardından şehitlik ziyareti son buldu. Vali Dirim, mezarlıkta karşılaştığı şehit aileleri ile sohbet ederek, kendilerine karanfil verdi.

’Allah’tan rahmet diliyorum’

Vali Dirim; “Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden, Fethullahçı Terör Örgütü tarafından millî iradeye ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile hükûmetine yönelik gerçekleşen hain darbe girişimi üzerinden iki yıl geçti. 15 Temmuz’da vatan, demokrasi ve bağımsızlık uğruna mücadele veren kahraman insanımız asırlar öncesinde olduğu gibi yine aynı kararlılıkla yaşadığı toprakları ve şanlı tarihini korumanın, istikbalinin yegâne unsuru olduğunu tüm dünyaya haykırmıştır. 15 Temmuz darbe girişiminin ilk anlarından itibaren açık ve net bir şekilde milli iradeden ve demokrasiden yana tavır koyan Bartınlı hemşehrilerimiz de Bartın Cumhuriyet Meydanında demokrasi nöbetiyle vatanına, milletine ve bayrağına kararlı bir şekilde sahip çıkmıştır. Çünkü biz birliğin gücüne inanıyor, yüreklerimizin bu vatan uğruna asırlardır aynı duygularla çarptığını biliyoruz. 15 Temmuz Şehitlerini Anma, Demokrasi ve Millî Birlik Günü’nün ikinci yıldönümünde bağımsızlığımız ve demokrasimiz uğruna mücadele veren 15 Temmuz şehitlerimize ve tarih boyunca aynı ortak mukaddes değerlerimiz uğruna canlarını feda eden şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, gazilerimizi şükran ve minnetle anıyor, en derin saygılarımı sunuyorum” dedi.