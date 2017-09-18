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18 Eylül 2017 14:03

Bartın’da silah sesleri polisi alarma geçirdi

Bartın Gölbucağı Mahallesinde silah seslerini duyan vatandaşların ihbarı üzerine polis harekete geçti.

Bartın’da silah sesleri polisi alarma geçirdi

18 Eylül 2017 14:03


Edinilen bilgiye göre, Gölbucağı Mahallesi’nde bir araçtan vatandaşlar silah atıldığını ihbar etti. Sanayi çevresinde konuşlanan polis ekipleri kısa sürede ateş ederek yoluna devam ettiği söylenen 74 BU 776 plakalı araca ve sürücüsüne ulaştı. Araç sürücüsü ile görüşen polis ekipleri sürücüye hakkında şikayet olduğunu araç içinden ateş edildiğini söylediler. İnkar eden sürücü daha sonra araçta silah olmadığını ve arkadaşını sanayiye getirdiğini söyledi. Sürücüye inanmayan polis memuru aracın ön kapısını açtığında yerde duran takım sandığını fark etti. Kapağı yarı açık olan sandığın içinden ise ateş edildiği iddia edilen tabancaya ulaştı. Araç sürücüsü ve yanında bulunan iki kişi ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.




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