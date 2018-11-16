Bartın'da tarihi eser operasyonu

Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince Bartın'da kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılarına yönelik olarak yapılan çalışmalar neticesinde T.P, A.Ç, İ.K ve B.K isimli şüpheli şahıslar yakalandı. Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait sikkeler ve madalyon aynı zamanda paleolitik döneme ait fosil ele geçirildi. Ele geçirilen sikke ve fosil Amasra Müze Müdürlüğüne teslim edildi. Ayrıca şüpheli şahıslardan birinde silah ele geçirilirken yakalanan şüpheli şahıslar hakkında 2863 sayılı kanuna muhalefet ve 6136 sayılı kanuna muhalefet suçlarından adli işlemlere Asayiş Şube Müdürlüğünde başlanıldı.