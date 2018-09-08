Bartın’da tayini çıkan mülki idare amirlerine veda etkinliği

Bartın’da 2018/157 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Atama Kararıyla Kilis İli Vali Yardımcılığına atanan Vali Yardımcısı Şükrü Özcan ve Afyonkarahisar İli Kızılören Kaymakamlığına atanan Ulus Kaymakamı Recep Hasar, düzenlenen program ile yeni görev yerlerine uğurlandılar. Vali Nusret Dirim, Bartın Milletvekili Av. Yılmaz Tunç, Bartın Belediye Başkan Vekili Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, Garnizon Komutan Vekili Dz. Alb. Hakan Metinkişi, İl Jandarma Komutan Vekili J. Alb. Kemal Ünal, İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanı Yrb. Gökmen gücüyen, Bartın Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Sedat Yazıcı, İl Özel İdare Sekreteri İbrahim Kayış katıldığı programda Vali Dirim, Vali Yardımcısı Özcan ve Kaymakam Hasar’a yeni görev yerlerinde başarılar diledi.