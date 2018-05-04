Bartın’da tehlikeli asker uğurlaması

Kemerköprü Caddesinde gece saatlerinde araçları ile asker uğurlaması yapan kişiler araçları ile meydanda drift atmaya başlayınca ortaya ilginç manzaralar çıktı. Drift atan aracın bir anlık kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaşanan olayı seyreden bir vatandaş araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise amatör kamera görüntülerine yansıdı.

Gün içerinde Bartın’ın muhtelif yerlerinde asker uğurlamaları esnasında oluşturulan araç konvoylarının trafiği ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürücü bu tür hareketler yapmaları vatandaşların da tepkisini çekiyor.