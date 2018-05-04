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04 Mayıs 2018 10:56

Bartın’da tehlikeli asker uğurlaması

Bartın otobüs terminali asker uğurlaması nedeniyle otobüs seferlerini arttırırken askere uğurlaması için oluşturulan araç konvoyları şehir merkezi de korku dolu anlar yaşatıyor.

Bartın’da tehlikeli asker uğurlaması

04 Mayıs 2018 10:56


Kemerköprü Caddesinde gece saatlerinde araçları ile asker uğurlaması yapan kişiler araçları ile meydanda drift atmaya başlayınca ortaya ilginç manzaralar çıktı. Drift atan aracın bir anlık kontrolünü kaybetmesi nedeniyle yaşanan olayı seyreden bir vatandaş araç altında kalmaktan son anda kurtuldu. O anlar ise amatör kamera görüntülerine yansıdı.


Gün içerinde Bartın’ın muhtelif yerlerinde asker uğurlamaları esnasında oluşturulan araç konvoylarının trafiği ve yaya güvenliğini tehlikeye düşürücü bu tür hareketler yapmaları vatandaşların da tepkisini çekiyor.




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