Bartın'da uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama

Bartın'ın Ulus ilçesinde, uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 14 şüpheli gözaltına alındı. Adliye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutukladı.

Edinilen bilgiye göre, Ulus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine uyarıcı madde imalatı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelileri takibe aldı. Ekipler tarafından şüphelilerin ev iş yerlerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramada, 2 kilo 677 kilogram esrar, 20 kök Hint keneviri, 7 sigara şeklinde sarılmış esrar, 60 gram tütünle karıştırılmış esrar, 2 tabanca, 3 av tüfeği ve 11 tabanca fişeği bulundu. İşlemleri tamamlanan 14 kişi ekipler tarafından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi hakim karşısına çıkan 14 şüpheliden 5'i tutuklanırken 9 kişi serbest bırakıldı.