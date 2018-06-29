Bartın’da vekiller mazbatalarını aldı

Mazbatasını ilk alan AK Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç oldu. Milletvekili Tunç’a AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı, Kadın Kolları Başkanı Yasemin Dora Kurtkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Kenan Dursun ve teşkilat üyeleri eşlik etti. Mazbatasını teslim aldıktan sonra konuşan Milletvekili Tunç, seçim süreci boyunca Bartın’dan 2 milletvekili çıkarmak için çalıştıklarını belirterek, düzeyli bir propaganda yürüttüklerini ifade etti.

“Gece gündüz çalışmaya devam”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a ve AK Parti’ye teveccühte bulunan Bartın halkına teşekkür eden Milletvekili Tunç, "Milletvekili olarak hem parlamentodaki çalışmalarımızla hem de Bartın’a getirilecek yatırımlar halkımızın sorunlarını giderme noktasında elimizden gelen gayreti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da göstermenin gayreti içerisinde olacağız. Gecegündüz çalışmaya devam edeceğiz. Halkımızın bu güvenini boşa çıkarmamak için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Cenab-ı Allah milletimizin güvenine layık olabilmeyi bizlere nasip eylesin" dedi.

“Destek verenlere teşekkür”

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu da CHP İl Başkanı İlknur Erkan, İlçe Başkanı Hacı Gölbucaklı, CHP Milletvekili Adayı Fahri Özsoy, İl ve ilçe teşkilat üyeleri ile partililerle birlikte seçim kuruluna gitti. Bankoğlu; "Gördüğünüz gibi çok büyük bir kalabalıkla ve heyecanla ve büyük bir gururla karşınızdayım. Öncelikle ben tüm gönül veren yanımda destek olan yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Yine burada bizleri yalnız bırakmayan büyüklerime, kardeşlerime, tüm örgüt üyelerime ve yol arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum" diye konuştu.

“Birlikte gururla yürüyeceğiz”

Bankoğlu; "Partililerimiz ve parti büyüklerimiz olmadan burada bugün bu mazbatayı almam mümkün olmazdı. Gelen herkese çok teşekkür ediyorum. 2. Sıra Milletvekili Adayımız Fahri Özsoy kardeşime teşekkürüm çok büyük. Aileme ise teşekkürüm yaşam boyudur. Örgüt üyelerimize, tüm eski il başkanlarıma da gönülden teşekkür ediyorum. Bugün burada heyecanımızı ve sevincimizi paylaşmaya gelen bizlerle birlikte heyecanlanan ve gururlanan tüm dostlarıma teşekkür ediyorum. Birlikte gururla yürümek üzere saygılarımı sunuyorum" dedi.