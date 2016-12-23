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23 Aralık 2016 10:21

Bartın’da yaşlı adam, iki ayının saldırısına uğradı

Bartın’da yaşlı adam, iki ayının saldırısına uğradı

23 Aralık 2016 10:21

Bartın’ın Ulus ilçesinde 81 yaşındaki şahıs, bahçesindeki arı kovanlarına bakmaya gittiği sırada 2 ayının saldırısına uğradı.
Edinilen bilgiye göre, Ulus ilçesine bağlı Akören Söküler köyü Düzören Mahallesinde ikamet eden 81 yaşındaki Mustafa Demir, bahçesindeki arı kovanlarına bakmaya gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradı. Yaşlı adam ayılardan köpekleri sayesinde yaralı olarak kurtuldu. Bacaklarından ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan yaşlı adam 112 acil sağlık ekipleri tarafından Bartın Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastanede sedye üzerinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan yaşlı adam, kovanlara bakmaya gittiği esnada 2 ayının saldırısına uğradığını söyledi.



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