Bartın’da yılsonu etkinliklerinin açılışı yapıldı

S.O. Müdürlüğü Yıl Sonu Etkinliklerinin açılışı yapıldı.

Bartın Belediyesi Sosyal Tesislerde yapılan açılışa; Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, Bartın İl Emniyet Müdürü Ogün Vural, Daire Müdürleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılış konuşmasını yapan S.O. Müdürü M. Asım Özdemir, “Bu yılda yoğun bir eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdik. Tüm alanlarda açılan kurs çeşitliliğimiz artarken var olan kurslarımızda ki kalite anlayışımızı da Kamu Hizmet Standartları ölçüsünde yükseltmeye gayret ettik. 1 Eylül 2017 tarihi itibariyle bugüne kadar kurumumuzda 836 adet kurs açıldı. Kurslarımızda 10227 kadın, 7034 erkek kursiyer ile toplamda 17261 kişi faaliyetlerimizden yararlandı. Bu katılım oranları 31 Ağustos 2018 tarihine kadar artarak devam edecektir. Kurumumuz, Cumhurbaşkanımız Tayyip Erdoğan ve Değerli Eşleri Emine Erdoğan’ın destekleri ile başlatılan Okuma Yazma Seferberliği ile ilgili faaliyetlerine devam etmektedir. Bu doğrultuda sizlerin de destekleri ile 5 Mart 2018 tarihi itibariyle 68 kursumuzda 349 kadın ve 44 erkek toplamda 393 kursiyerimiz kurslarımızdan yararlanmaktadır. Okuma Yazma Seferberliğinin ilk aşaması 15 Mayıs itibari ile tamamlanacak olup devam etmek isteyen kursiyerlere de gerekli duyurular yapılıp eğitimlerine devam etmeleri sağlanmaktadır. Bu yılda kurumumuzda tüm kamu kurumlarımız ve özel sektör temsilcilerimizle birlikte yoğun bir eğitim öğretim faaliyeti gerçekleştirdik. "Her Zaman, Her Yerde, Herkes İçin Eğitim" sloganıyla kurumumuz halkımıza eğitim hizmetlerine devam edecektir. Bu düşüncelerle 2017 - 2018 eğitim öğretim yılı etkinliklerimize katılımlarınızdan dolayı hoş geldiniz der saygılarımı sunarım” dedi.

Bartın Valisi Nusret Dirim yaptığı konuşmada: “Bartın Halk Eğitim Merkezi ve Akşam Sanat Okulu Müdürlüğü’nün 2017-2018 Eğitim Öğretim Yılı Yıl Sonu Sergisi için birlikteyiz. Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüz çok geniş bir yelpazeye eğitim imkânı sağlıyor. Bartın’da neredeyse dokunmadık kurslarıyla temas halinde olmayan bir aile olmadığı anlaşılıyor. Her yaş grubundan çocuklar da dahil herkesin eğitimine destek veriliyor. Halk Eğitim Merkezi bütün alanlarda kurs açabilme imkanına sahip olan bir kurumumuz. Bartın’da hem kendi kamuya ait alanlarda kurslar açılıyor hem de kurum ve kuruluşların uygun gördükleri kendilerine ait alanlarda da kursları açabilme imkanı var. Bartın’da yoğun bir ilginin olduğunu görüyorum. Özellikle Bartın’ın geleneksel el sanatlarının genç kuşaklara öğretilmesi ve o sanatların güncellenmesi alanında da Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüzün çok güzel çalışmaları var. Yani dedelerimizin, ninelerimizin dönemindeki modellerin bir kısmı tabii ki kayboluyor bir kısmı toplumla yeniden buluşturuluyor. Ancak yeni ürünlerle bu modelleri buluşturmak hediyelik eşya sektörüyle geleneksel el sanatlarını oluşturmak son derece önemli. Bu anlamda da Halk Eğitim Merkezimizin ciddi bir liderlik yaptığını görüyoruz. Ben müdürümüze ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Buraya bir çok ailenin, hanımefendinin hiç çekinmeden kurslarımıza gelmelerini de memnuniyetle görüyorum. Güvendikleri ortamlarda yaz kış rahatlıkla gelebilecekleri alt yapıyı kendilerine sağlıyoruz. Bu çabalar tabi ki devam edecek. Yeter ki sizler Halk Eğitim Merkezinden kurslar talep edin. Halk Eğitim Merkezi taleplerinizi kendi sistemleri içinde resmileştiriyorlar. Ben emek veren herkese çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.