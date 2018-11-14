Bartın'da yüksek kesimlerde kar yağışı

Bartın'da hava sıcaklıkların bir anda düşmesi ile birlikte yüksek kesimlerde kar etkisini göstermeye başladı.

Bartın'da etkisini hissettiren soğuk hava, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Kentte hava sıcaklıkları gündüz 7 dereceye kadar düşerken, gece ise sıfırın altında gördü. Kent merkezinde parçalı bulutlu olan hava nedeniyle zaman zaman yağmur da etkisini gösterirken, yüksek yerlere de kar yağdı. Hasankadı, Kumluca beldeleri ile Ulus'un yüksek kesimlerinde bulunan köylerde de sabahın erken saatleri itibari ile kar yağışı yaşandı. Diğer yandan Karadeniz Bölgesi'nde etkili olacak sağanak yağış cuma gününe kadar tüm yurdu etkisi altına alması bekleniyor.