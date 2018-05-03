Bartın’daki cinayetten yasak aşk çıktı

’nün “Bana ilgisi var” dediği Bahattin Ö. tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Murat Gülbal, 5 gün önce iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak Gülbal’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi de bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı.

Emniyet güvenlik kameralarını tek tek inceledi

İhbar üzerine harekete geçen Bartın Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri Murat Gülbal’ı arama çalışmalarına başladı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince güvenlik kameralarından yardım alınarak Gülbal’ın kent merkezindeki bir eve girdiği tespit edildi.

Çelişkili ifade, cinayeti itiraf ettirdi

Murat Gülbal’ın Şadiye Ö.’nün evine girdiğini gören ekipler, olayla ilgili Şadiye Ö.’yü gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyete götürülen Şadiye Ö., evine gelen Murat Gülbal’ın kalp krizi geçirerek öldüğünü söyledi. Korktuğu için kimseye haber vermeden Murat Gülbal’ı evinin deposuna gömdüğünü söyledi.

Ancak Şadiye Ö.’nün çelişkili ifadeleri üzerine Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla evinde detaylı arama yapıldı. Evdeki kan izleri üzerine Şadiye Ö. cinayeti itiraf etti.

“Kavga ediyorlardı, Bahattin daha güçlü çıktı”

Polis ekiplerine gerçeği anlatan Şadiye Ö., ifadesinde Murat Gülbal ile sabah saatlerinde kahvaltı yaptıklarını söyledi. Bu sırada Bahattin Ö.’nün kendisini telefonla arayarak “Evde biri mi var?” diye sorduğunu anlatan Şadiye Ö., “Ben de ’Evet evde erkek arkadaşım var’ diye cevap verdim. Bahattin Ö. de ‘Oraya geliyorum’ deyip telefon görüşmesini sonlandırdı. Öğlen sıralarında Bahattin eve geldi. Kapıyı açtığımda içeri girer girmez Murat’ın üzerine atladı. Kavga etmeye başladılar. Bahattin daha güçlü çıkarak Murat’ı havlu ile boğdu. Ardından da ‘Eğer kimseye anlatırsan çocuklarına zarar veririm’ dedi” diye konuştu.

Cesedi çıplak şekilde bulundu

Şadiye Ö.’nün evinin deposuna gömülen Murat Gülbal’ın cesedi Bartın Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerince bulunduğu yerden çıkartıldı. Gülbal’ın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Bahattin Ö. de ekiplerce yakalanarak gözaltına alındı.

Bahattin Ö. ve Şadiye Ö.’nün emniyetteki sorguları sürüyor. Zanlıların emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.