Bartın’daki feci kazada ölenlerin isimleri belli oldu

Yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla İstanbul’da yaşayan vatandaşlar, köylerine gitmek için Muharrem Y. İdaresindeki 34 BHD 207 plakalı midibüsü kiralayarak yola çıktı. Araç, iddialara göre frenin patlaması üzerine Kurucaşile-Cide karayolu Kapısuyu mevkisinde kontrolden çıkarak yaklaşık 100 metreden uçuruma yuvarlandı.

Kazayı gören diğer sürücüler durumu jandarma, AFAD, 112 ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda sağlık ekipleri ve AFAD ekipleri sevk edildi. Uçuruma yuvarlanan midibüs için vatandaşlar tarafından halat sarkıtıldı. Yaralılar halatlar yardımıyla yukarıya çıkartıldı.

Kazada yaralanan 18 kişi, Cide, Kurucaşile beldeleri ile Bartın’daki devlet hastanesine kaldırıldı. Kazada ölen Recep Şahin, Öznur Gülçay ve Güler Işık ise cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemelerinin ardından Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.