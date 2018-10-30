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Bartın'daki trafik kazasındaki ölü sayısı 3'e yükseldi

Bartın’da pazar akşamı meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3’e yükseldi.

Bartın'da pazar akşamı meydana gelen ve 2 kişinin öldüğü, 5 kişinin yaralandığı kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Hastanede yoğun bakımda bulunan yaralılardan Turgut Genç'te hayatını kaybetti.


Amasra'dan Bartın istikametine giden Necati Atay idaresindeki 74 BE 528 plakalı hafif ticari kamyonet, Amasra tüneli çıkışında karşı yönden gelen Coşkun Güneş idaresindeki 06 ENS 70 plakalı otomobille çarpışmış kaza sonrası kamyonet Sürücüsü Necati Atay ile aynı araçta bulunan kızı Gülcan Arslan yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşamını yitirmişti.


Coşkun Güneş idaresindeki 06 ENS 70 plakalı otomobilde bulunan Turgut Genç ağır yaralı olarak Bartın Devlet Hastanesinde tedavi altına alınıp yapılan ameliyatlar sonrası yoğun bakım servisine kaldırılmıştı.


Yoğun bakım servisinde tedavisi devam eden 31 yaşındaki Turgut Genç'in bugün sabah saatlerinde ani gelişen komplikasyonlar sonucu hayati tüm fonksiyonlarının durduğu ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı öğrenildi.

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