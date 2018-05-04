Bartın’daki yasak aşk cinayetinin zanlıları tutuklandı

ve olayı işlediği iddia edilen Bahattin Ö., sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, evli ve 2 çocuk babası Murat Gülbal, 5 gün önce iş yerine gitmek üzere evinden ayrıldı. Ancak Gülbal’dan bir daha haber alınamadı. Ailesi de bunun üzerine polis merkezine giderek kayıp başvurusu yaptı. Bartın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube ekiplerince güvenlik kameralarından yardım alınarak Gülbal’ın kent merkezindeki bir eve girdiği tespit edildi. Ekiplerce gözaltına alınan ev sahibi Şadiye Ö.’nün çelişkili ifadelerinin ardından cinayeti itiraf etmesi üzerine gözaltına alınan Bahattin Ö.’nün de ifadelerinin Şadiye Ö. ile örtüştüğü öğrenildi. Benzer ifadeler verdiği öğrenilen Bahattin Ö. ile Şadiye Ö.’nün Bartın Emniyet Müdürlüğü’ndeki sorgusu tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Bartın Adliyesi’ne sevk edildi. Zanlılardan Bahattin Ö. kıyafetiyle yüzünü gizlerken, Şadiye Ö. ise yüzünü gizlemeyerek ekipler eşliğinde adliyeye girdi. Cumhuriyet Savcılığında ifadeleri alınan zanlıların nöbetçi mahkemece tutuklanmalarına karar verildi. Bahattin Ö., polis ekipleri eşliğinde Bartın Ceza İnfaz Kurumu’na, Şadiye Ö. ise Karabük Ceza İnfaz Kurumu’na götürüldü.