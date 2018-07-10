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10 Temmuz 2018 17:48

Bartın’ın spor tarihi araştırıldı

Bartın Üniversitesi Rektörü Prof.

Bartın’ın spor tarihi araştırıldı

10 Temmuz 2018 17:48

Dr. Orhan Uzun, Yerel Tarih Araştırmacısı Çetin Asma, Milli Sporcu Şennur Demir ile Yüksek Lisans öğrencisi Betül Ayhan’ı kabul etti. Ziyarette Ayhan, “Erken Cumhuriyetten İl Sürecine Bartın Spor Tarihi” konulu tezini Rektör Uzun’a sundu.


Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Anabilim Dalı öğrencisi Betül Kaya “Erken Cumhuriyetten İl Sürecine Bartın Spor Tarihi (1923-1991)” konulu tezinin bir nüshasını Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun’a sundu.


Tezin hazırlanış süreci hakkında bilgiler veren Ayhan, yaptığı çalışma ile bölgenin spor tarihine ışık tuttuğunu söyledi. Ayhan, “Doç. Dr. Taner Bozkuş’un danışmanlığında yürüttüğüm tez çalışmamda önceliğim bölgesel odaklı bir çalışma ortaya çıkartmaktı. Köklü bir tarihe sahip olan Bartın, gün yüzüne çıkarılmaya bekleyen gizli bir geçmişe sahip. Yaptığım çalışma ile bu köklü tarihin spor ile ilgili olan kısmına ışık tuttuğumu düşünüyorum. Bu tezin ortaya çıkmasında benden desteklerini esirgemeyen tez danışmanım Doç. Dr. Taner Bozkuş ile bana eşsiz arşivlerini açan, Bartın tarihi konusunda beni bilgilendiren Yerel Tarih Araştırmacısı Çetin Asma’ya teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.


Yaptığı çalışmalardan dolayı Betül Ayhan’a teşekkür eden Rektör Uzun, hazırlanan tezin kitaplaştırılması konusunda gerekli ön çalışmaların yapılacağını söyledi. Rektör Uzun, “Akademisyenlerimizi ve öğrencilerimizi bölgesel odaklı çalışmalar konusunda sürekli teşvik ediyoruz. Öğrencimiz Betül de almış olduğu eğitimi bölgesel odaklı bir çalışma ile taçlandırarak bizden mezun oluyor. Kendisini özverili çalışmalarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum. Ayrıca böyle bir çalışmanın ortaya çıkmasında destek olan Doç. Dr. Taner Bozkuş’a ve yerel tarih araştırmacısı Çetin Asma’ya teşekkür ediyorum” dedi.


Ziyarette Bartın Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü yüksek lisans öğrencisi, Milli Sporcu Şennur Demir de katılarak, aldığı sportif başarılar ve hedefleri konusunda bilgiler verdi.




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