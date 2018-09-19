Bartınlı muhtarlar İspanya'da

Bartın'da 5 muhtar İspanya Endülüs Bölgesine gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 43. Muhtarlar Toplantısında muhtarların yurt dışına gönderilmesi ile ilgili talimatları doğrultusunda Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Bartın'da 5 muhtar İspanya Endülüs Bölgesine gönderildi. Yurt dışına çıkacak olan Geriş Köyü Muhtarı Rıfkı Ceylan, Arıt Köyü Muhtarı Satı Uzun, Eskiemirler Köyü Şuayip Dönmez, Hasanlar Köyü Muzaffer Altıntop, Güzelcehisar Köyü Muhtarı Necmi Uyan Vali Nusret Dirim'i makamında ziyaret etti. Muhtarların farklı ülkelerin yerel yönetim anlayışlarını yerinde görmelerini ve değişik kültürlerle etkileşimde bulunmalarını sağlamak amacıyla uygulamaya konulan proje kapsamında, Valilik tarafından belirlenen 5 muhtar, İspanya'da Bartın'ı temsil edecek. Vali Dirim muhtarlara seyahat öncesi nezaket ziyaretlerinden dolayı teşekkür ederek, İspanya'dan güzel tecrübeler edinmelerini diledi.