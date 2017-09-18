Bartın’nda trafik kazası 1 ölü

Edinilen bilgiye göre, Bartın Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemil Yılmaz nöbetten çıkarak 74 DG 961 plakalı otomobili Bartin istikametine seyir halindeyken Yeni Terminal Tuzcular mevkiinde aracın kontrolünü kaybederek refuj başlangıcındaki su dubalarına vurarak karşı yönden gelen Ali Naiboğlu idaresindeki 67 ZR 001 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Naiboğlu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bartin Zonguldak yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma baslatıldı.