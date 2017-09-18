Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 12:56

Bartın’nda trafik kazası 1 ölü

Bartın’da meydana gelen trafik kazasında Bartın Üniversitesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemil Yılmaz (37) hayatını kaybetti.

Bartın’nda trafik kazası 1 ölü

18 Eylül 2017 12:56


Edinilen bilgiye göre, Bartın Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Cemil Yılmaz nöbetten çıkarak 74 DG 961 plakalı otomobili Bartin istikametine seyir halindeyken Yeni Terminal Tuzcular mevkiinde aracın kontrolünü kaybederek refuj başlangıcındaki su dubalarına vurarak karşı yönden gelen Ali Naiboğlu idaresindeki 67 ZR 001 plakalı otomobille kafa kafaya çarpıştı. Yılmaz olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan diğer aracın sürücüsü Naiboğlu Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle Bartin Zonguldak yolu bir süre trafiğe kapandı. Kazayla ilgili soruşturma baslatıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    32°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    32°C
  • Cuma
    Sağnak Yağışlı
    26°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç