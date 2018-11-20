Başkan Akın, aerobik gurubu ile kahvaltıda buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın düzenlenen kahvaltı programları ile vatandaşlarla bir araya gelmeye devam ediyor. Son olarak Gazhane Kültür Parkı'nda Bartın Belediyesi aerobik gurubu ile bir araya gelen Başkan Cemal Akın, kursiyerin sıkıntılarını ve belediyeden talep ettikleri çalışmaları dinledi. Programlarda katılımcılara teşekkür eden Başkan Cemal Akın, belediye çalışmaları ve projeler hakkında bilgiler verdi.

Kültürel ve sanatsal etkinliklere zenginlik katarak bu anlamda da Bartın halkına en güzel şekilde hizmet vermeye devam ettikleri söyledi.

Akın açıklamasında “ Bartın Belediyesi olarak ilimize 50 yıl 100 yıl hizmet verecek projeleri hayata geçiriyoruz. Bartın Irmağı'nın kanalizasyondan kurtulması, doğalgaz çalışması ile hava kirliliğinin azalması, alternatif su hattı ile su sıkıntının çözümü gibi birçok çalışmayı hayata geçirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca cadde ve sokaklarımızda yapmış olduğumuz düzenlemeler ile hem vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkânı sağlıyor hem de şehrimize daha güzel bir görünüm kazandırıyoruz. Ayrıca halkımıza daha iyi hizmet sunabilmek için belediyemize ait binaları yeniliyor, yeni araç ve ekipmanlar kazandırıyoruz. Bu çalışmalarımızın yanı sıra kültürel ve sosyal etkinliklere de çok büyük önem veriyoruz. Spor kulüplerimiz ve açmış olduğumuz çeşitli kurslar ile Kültürel ve sanatsal etkinliklere zenginlik katarak bu anlamda da Bartın halkına en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyoruz. Bartın Belediyesi olarak halkımızın hayat kalitesini artırmak bizim en büyük vazifemiz. Bugüne kadar bu bilinçle hareket ettik ve bundan sonrada aynı anlayış içinde çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.