Başkan Akın asfalt çalışmasını inceledi

ve diğer bağlı sokaklarda başlatılan yol düzenleme çalışmalarını inceledi.

Fen İşleri Müdür Yardımcısı Emre Önder'inde hazır bulunduğu incelemede Başkan Cemal Akın yapılan çalışma hakkında bilgiler aldı.

Çalışma ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın “ Bartın Belediyesi olarak bir yandan hasarlı yollarımızı yeninden düzenliyor bir yandan da yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelere yeni yollar açıyoruz. Ekiplerimiz bir süredir Kemerköprü Mahallesi 878. ve diğer bağlı sokaklarda yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. hava koşullarının da elverişli olmasıyla birlikte kısa süre içinde buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız” dedi.