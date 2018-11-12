İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Başkan Akın asfalt çalışmasını inceledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kemerköprü Mahallesi 878.

ve diğer bağlı sokaklarda başlatılan yol düzenleme çalışmalarını inceledi.


Fen İşleri Müdür Yardımcısı Emre Önder'inde hazır bulunduğu incelemede Başkan Cemal Akın yapılan çalışma hakkında bilgiler aldı.


Çalışma ilgili bilgiler veren Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın “ Bartın Belediyesi olarak bir yandan hasarlı yollarımızı yeninden düzenliyor bir yandan da yapılaşmanın yoğun olduğu bölgelere yeni yollar açıyoruz. Ekiplerimiz bir süredir Kemerköprü Mahallesi 878. ve diğer bağlı sokaklarda yol düzenleme çalışmalarına devam ediyor. hava koşullarının da elverişli olmasıyla birlikte kısa süre içinde buradaki çalışmalarımızı tamamlayarak vatandaşlarımıza daha iyi ulaşım imkanı sağlamış olacağız” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.