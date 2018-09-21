Başkan Akın, Bartınsporlu futbolcularla buluştu

Spor Toto Bölgesel Amatör Ligi'nde (BAL) 2018-2019 sezonu 22 - 23 Eylül tarihlerinde oynanacak olan maçlarla start alacak. Bu sezon BAL'da 11 grupta 151 takımın katılımı ile oynanacak. Temsilcimiz Bartınspor ise bu sezon Spor Toto BAL Ligi 10. Grup'ta şampiyon mücadelesi verecek. Yeni sezon hazırlıklarını tamamlayan Bartınspor, 23 Eylül Pazar günü Bartın Atatürk Stadyumu'nda konuk edeceği 1877 Alemdağ Spor maçı ile lige başlayacak.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, yeni sezon öncesi Bartınspor Kulübü Başkanı Lütfü Bayrak olmak üzere yöneticilere, teknik heyete ve futbolculara moral ve motivasyon sağlamak amacıyla yemek programı organize etti. Yemekte birlik beraberlik mesajları verilirken, yeni sezon öncesi moral depolandı.

Yemeğe Yardımcısı Hüseyin Çetin ile katılan Belediye Başkanı Cemal Akın yaptığı konuşmada Bartınspor'un BAL‘da şampiyon olmasını arzuladıklarını ve bunun için belediye olarak ne gerekirse yaptıklarını, bundan sonra da destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

Akın “İlimizi Bölgesel Amatör Lig'de temsil eden Bartınspor'umuz bu seneye güzel bir başlangıç yaptı. Ziraat Türkiye Kupası 2018-2019 birinci turunda Yeniçağa Spor, İkinci turunda ise Çayırovaspor'u eleyen temsilcimiz büyük bir başarıya imza attı. Bu performansımızı lige de yansıtmalıyız. Kaliteli bir kadroya sahibiz. Değerli başkanımız ve yöneticilerimiz de büyük emek sarf ediyorlar. Bartın Belediyesi olarak bizde imkânlarımız ölçüsünde gereken desteği vermeye gayret ediyoruz. Bu yolda bizim desteğimizin yanında herkesin büyük küçük katkısı gerekmektedir. Birlik ve beraberlik içinde 3. lig özleminin bu sene son bulacağına inanıyorum. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrada takımıza her konuda sahip çıkmaya devam edeceğiz ” dedi.