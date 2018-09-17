Başkan Akın, “Birlik ve beraberlik içinde çalışıyoruz”

Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkanı Akın, Kemerköprü Mahallesi, Kasaplar Sokak, Aşağı Cami Sokak, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Güryol Aile Çay Bahçesi işletmecileri Arzu Güryol ve Ahmet Güryol'u ve Belediye Meclis Üyesi Keramettin Şenkal'ı işyerinde ziyaret ederek sohbet etti. Ziyaretleri sırasında esnaf ve vatandaşlarla selamlaşan Başkan Cemal Akın, vatandaşların hal hatırları sorarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın; "Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirip gerek halkımızla gerekse esnaf dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bu gün Kemerköprü Mahallesi, Kasaplar Sokak, Aşağı Cami Sokak, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Güryol Aile Çay Bahçesi işletmecileri Arzu Güryol ve Ahmet Güryol'u ve Belediye Meclis Üyesi Keramettin Şenkal'ı işyerinde ziyaret ederek, esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet etme imkânı bulduk. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için esnaf ve vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.