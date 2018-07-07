Diğer
Kategoriler
07 Temmuz 2018 14:49

Başkan Akın, daire müdürleri ile talepleri dinledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, site ziyaretlerinde bulunarak vatandaşların talep ve önerilerini dinlemeye devam ediyor.

Başkan Akın, daire müdürleri ile talepleri dinledi

07 Temmuz 2018 14:49

Başkan Cemal Akın son olarak Aladağ Mahallesi 113. Sokak’ta bulunan Kardelen Sitesi ve Aladağ Mahallesi Kavallar Caddesi 43. Sokak’ta bulunan Çelik Apartmanı ziyaret etti.


Ziyarette Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Taner Çetin, Özel Kalem Müdürü Sevgi Salcı, Fen İşleri Müdürü Çetin Önder, İtfaiye ve Temizlik İşleri Müdürü Mustafa Kanmaz, Zabıta Müdürü Mustafa Ala, Destek Hizmetleri Müdürü Zekai Yılmaz, Su İşleri Müdürü Ali Yaşar ve Aladağ Mahallesi Muhtarı Ali Gökcan hazır bulundu. Site ve apartman sakinlerinin yoğun ilgilisiyle karşılaşan Başkan Cemal Akın, ziyaretinde Bartın Belediyesi çalışmaları hakkında bilgiler verirken vatandaşlarında talep ve önerilerini dinledi.


Konu ile ilgili açıklama yapan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, her zaman halkın içinde olmaya ve sıkıntıları yerinde dinleyip süratle kalıcı şekilde çözmeye devam ettiklerini söyledi


Akın açıklamasında, “Bu güne kadar olduğu gibi her zaman halkın içinde olarak sıkıntıları yerinde dinlemeye ve kalıcı çözümler getirmeye devam ediyoruz. Bundan sonrada aynı şekilde vatandaşlarımızın belediyemize gelmesini beklemeden mahallelerinde ziyaret ederek memleketimize olabilecek en etkili şekilde hizmet vermeye devam edeceğiz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BARTIN HABERLERİ
BARTIN HAVA DURUMU
30
°
C
Parçalı Bulutlu
  • Pazar
    Parçalı Bulutlu
    30°C
  • Pazartesi
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Salı
    Çok Bulutlu
    30°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç