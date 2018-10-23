Başkan Akın Dernek Yöneticileri ile buluştu

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, son olarak faaliyet gösteren Cami Yaptırma ve Yaşatma Derneklerinin yöneticileri ile kahvaltı programında bir araya geldi. Gazhane Kültür Parkı'nda gerçekleşen programa yoğun katılım oldu. Bartın Belediyesi çalışmalarının konuşulduğu programda Başkan Cemal Akın katılımcıların talep ve önerileri dinledi.

Programda konuşma yapan Başkan Cemal Akın,” Göreve geldiğimiz tarih itibariyle birçok projeyi hayata geçirdik. İlimiz için büyük önem arz eden 3 ana konu olan Bartın Irmağı'nın kanalizasyondan kurtulması, alternatif su hattının ilimize kazandırılması ve hava kirliliğinin önlenmesi çalışmalarımızı tamamladık. Yalı Sevgi Parkı, Gazhane Kültür Parkı, Kaynarca Spor ve Yaşam Parkı, Karaçay Piknik Alanı gibi vatandaşlarımızın boş vakitlerini daha faydalı ve eğlenceli geçirebileceği sosyal alanlar oluşturduk. Doğalgaz çalışmaları ile birlikte gerçekleştirmiş olduğumuz cadde ve sokak düzenlemelerimiz ile ilimize çok daha güzel bir görünüm kazandırdık. Bu çalışmalarımızın yanı sıra sosyal ve kültürel etkinliklerimizle de haklımıza en iyi hizmetleri sunamaya gayret ediyoruz. Düzenlemiş olduğumuz çeşitli kurs, spor kulüpleri ve sosyal aktivitelerden 2017 yılında 2500 vatandaşımız yararlandı. Önümüzdeki yıllarda bu sayıyı daha da yukarıları çıkartmak istiyoruz. Bugüne kadar yapmış olduğumuz tüm çalışmalar halkımızla yapmış olduğumuz istişarelerde ortaya çıktı. Halkımızla kol kola girerek birlik ve berberlik içinde çalışma devam edeceğiz. Katılımınız için teşekkür ediyorum “ dedi.