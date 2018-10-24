Başkan Akın: “Erken önlem hayat verdi”

Bartın'da 1990 yılından bu yana kent merkezinin su ihtiyacını karşılayan Ulupınar Köyü'ndeki membada; yağışların azalması, küresel ısınma ve kuraklık nedeniyle azalma meydana geldi. Bartın Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar neticesinde 2012 yılında tespit edilmesinin ardından 2015 yılında Bartın'a kazandırılan alternatif su sayesinde, yaşanacak olan su krizi ortadan kaldırıldı.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın talimatı ile tek kaynaktan sağlanan Bartın su hattının yeni bir alternatif hat ile güçlendirilmesi için 2012 yılında çalışmalar başlatıldı. Yapılan araştırmalar neticesinde Çayır Köyü'nde yeraltı su kaynağı tespit edildi. Bartın Belediyesi'nin kendi bütçesi ile yapılan çalışmalar neticesinde 2 yıl süren proje ve ihale sürecinin ardından 10 aylık çalışma ile 2 adet keson kuyudan 12 kilometrelik boru hattı döşenerek kent merkezine alternatif su getirildi. Çalışmanın yapıldığı dönemde Ulupınar hattından günlük 15 bin metreküp su gelirken, Çayır Köyü'nün de eklenmesi ile kent merkezine ulaşan su miktarı 27 bin metreküp suya ulaştı. Günümüzde yaşanan yağış azalması, kuraklık ve küresel ısınma ile Ulupınar membaında yaşanan su kaynağının azalması, şehri susuz kalma riskiyle karşı karşıya bıraktı. Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın'ın, geçmiş yıllarda ortada hiçbir sorun yokken geleceği düşünerek konuya hassas yaklaşımı ile alınan erken önlem sayesinde Bartın kent merkezinde yaşanacak olan su problemi giderildi.

“O dönem önemsenmeseydi şuan şehrin yüzde 40'ı susuz kalacaktı”

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Bartın kent merkezine 1990 yılından bu yana Ulupınar'da bulunan membadan gelen suda yüzde 40 azalma meydana geldi. Bu azalma, kent merkezinin yüzde 40'ına süresiz su verilmeyeceği anlamına geliyordu. Yağışların azalması, kuraklık, küresel ısınma gibi sorunlar nedeniyle azalan su miktarı vatandaşlarımızı çok zor durumda bırakacaktı. Ancak halkımızın huzuru, mutluluğu ve bizlere olan güvenlerini boşa çıkarmamak adına yaptığımız çalışmaların meyvesini bu günlerde toplama fırsatı buluyoruz. Allah'a şükürler olsun ki 2012 yılında Çayır Köyü'nde tespit ettiğimiz su kaynağı ile büyük bir sorunu ortadan kaldırdık. Belediye bütçemizden harcama yaparak ne pahasına olursa olsun şehrimize suyu getirdik. Sadece bu çalışma için o dönem 4 Milyon 750 Bin TL para harcadık. Eğer o günlerde bu işi boşlasaydık, önemsemeseydik, bugün susuz kalacaktık. Çok şükür ki bugün yeterli su ihtiyacımızı, getirdiğimiz alternatif su üzerinden sağlıyoruz. Ayrıca, yeni su kaynaklarını araştırma ve projelendirme işlemlerimizi de sürdürüyoruz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Allah'tan bizlere susuzluğu yaşatmamasını diliyorum” dedi.