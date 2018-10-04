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Başkan Akın esnaf gezilerine devam ediyor

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın esnaf ziyaretlerini sürdürüyor, vatandaşlarla selamlaşıyor ve sohbet ediyor.


Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın Su Terazisi Sokak'ta bulunan esnafları ziyaret ederek, tüm esnaflara hayırlı işler, bol kazançlar temennisinde bulundu. Ziyaretleri esnasında vatandaşlar ile selamlaşarak sohbet etti. Başkan Akın ziyaretleri ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Mahallelerimiz ve sokaklarımızda ki eksikliklerin bilinmesi açısından esnaf ziyaretlerimiz önem arz etmektedir. Programımız ne kadar yoğun olursa olsun esnaf dostlarımızı ziyaretlerimizi sürdürmeye devam edeceğiz. Tüm esnaf dostlarımıza hayırlı işler, bol kazançlar diliyorum“ dedi.

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