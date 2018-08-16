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16 Ağustos 2018 16:09

Başkan Akın esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Sanayi Sitesi, Hükümet Caddesi ve Belediye Bahçesi’nde esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Akın esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti

16 Ağustos 2018 16:09


Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkanı Akın Sanayi Sitesi, Hükümet Caddesi ve Belediye Bahçesi’nde bulunan esnafları ziyaret etti. Ziyaretleri sırasında karşılaşmış olduğu vatandaşlarla selamlaşan Başkan Cemal Akın, vatandaşların hal hatırları sorarak vatandaşların istek ve taleplerini dinledi. Konu ile ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Cemal Akın; Fırsat bulduğumuz her anı değerlendirip gerek halkımızla gerekse esnaf dostlarımızla bir araya geliyoruz. Bu gün Sanayi Sitesi, Hükümet Caddesi ve Belediye Bahçesi’nde esnaf ve vatandaşlarımızla sohbet etme imkânı bulduk. Belediye olarak ihtiyaç duyulan hizmetleri zamanında ve yerinde olması için vatandaşlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.




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