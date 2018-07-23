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23 Temmuz 2018 15:47

Başkan Akın esnafları ve vatandaşları dinledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, esnaf ziyaretlerinde bulunup vatandaşlarla sohbet etti.

Başkan Akın esnafları ve vatandaşları dinledi

23 Temmuz 2018 15:47


Kemerköprü Mahallesi’nde bulunan esnafları selamlayıp, Belediye Bahçesi ve Gazhane Kültür Parkı’nda vatandaşlarla sohbet eden Başkan Akın her zaman halkla iç içe olarak talep ve ihtiyaçları yerinde dinleyip görmeye devam ettiğini söyledi. Belediye Başkanı Akın, konu ile ilgili yaptığı açıklamasında, “Mümkün mertebe esnaf ve vatandaşlarımızı ziyaret ediyor, hoş sohbetlerine ortak oluyorum. Sohbet esnasında ortaya çıkan talepleri, önerileri ve varsa sorunlarını dinleyerek çözüm odaklı çalışmalar yürütüyoruz. Belediye olarak başarılı olmamızda ki en önemli faktörlerden olan esnaf ve dostlarımızın düşünceleri bizim için önem arz etmektedir. Bu sebeple esnaf ziyaretlerimiz, halkımız ile istişaremiz hiç durmadan devam edecek. Tüm esnaflarımıza işlerinde kolaylıklar, bol kazançlar diliyorum” dedi.




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