Başkan Akın esnafların görüşlerini dinledi

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu.

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, gerçekleştirmiş olduğu esnaf ziyaretlerine hız kesmeden devam ediyor. Başkan Cemal Akın son olarak Kırtepe Mahallesi Cumhuriyet Caddesi ve Orduyeri Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi'nde esnaf ziyaretlerinde bulundu. Ziyaretlerinde esnaflarla tek tek selamlaşan Başkan Cemal Akın esnaflara bol kazanç temennisinde bulundu. Esnaf ziyaretleri esnasında karşılaştığı vatandaşlarla da sohbet eden Başkan Cemal Akın talep ve önerileri dinledi.

Konu ile ilgili açıklamada bulunan Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın,” Belediye olarak esnaflarımızın imkânlarımız dâhilindeki tüm talep ve önerilerini değerlendirip yanlarında olmaya ve gerekli desteği vermeye devam ediyoruz “ dedi.